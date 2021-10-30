شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى المرتبة الرابعة بالتصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب مصر لكرة اليد المرتبة الرابعة فى التصنيف العالمى، وذلك وفقا لاحتلاله نفس المركز فى أولمبياد طوكيو الأخيرة.

بينما جاء منتخب فرنسا فى المركز الأول، يليه الدنمارك فى المرتبة الثانية وإسبانيا فى المرتبة الثالثة.

وجاء منتخب النرويج خامسا والسويد سادسا وألمانيا سابعا وكرواتيا بالمركز الثامن والبرتغال فى المركز التاسع ثم المجر فى المركز العاشر.



تصنيف منتخبات اليد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.