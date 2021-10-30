شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لخلافة حسام غالي فى شركة الكرة بالنادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن إدارة الأهلي ترفض التسرع في تحديد خليفة حسام غالي في شركة الكرة، بعد اعتذار الأخير عن الاستمرار عقب ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء، حيث من المقرر أن يتم حسم الملف خلال الفترة المقبلة.

وقام مسئولو الأهلي بوضع قائمة مرشحين لخلافة حسام غالي شهدت تواجد أكثر من 7 أسماء منهم محمد بركات وسيد معوض ومحمد ناجي جدو، فيما يحاول مسئولو الأهلي اختيار أفضل عنصر ليعمل مع الثنائي ياسين منصور ومصطفي مراد فهمي في شركة الكرة.

وحصد حسام غالي عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.