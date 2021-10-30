شكرا لقرائتكم خبر عن "الريشة الطائرة" يبلغ الأولمبية بعدم قبول تظلمات مستبعدى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن إبلاغ اللجنة الأولمبية بعدم قبول التظلمات التى تقدم بها مستبعدو الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة الاتحاد، إلا أن الأولمبية لم تعلق على الأمر حتى الآن.

وقال التهامى لليوم السابع إن كلا من هادية حسنى مرشحة الرئاسة ومعها مرشحو العضوية على الخطيب وأيمن علام ومنة الطنانى قد تقدموا بالتظلم.

وأعلن هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا عن تحديد يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات.

وكان اتحاد الريشة الطائرة أعلن مسبقا عن عقد الجمعية العمومية يوم 17 سبتمبر الماضى قبل أن تطلب وزارة الرياضة تطبيق البند رقم 7 .

كان التهامى قد تقدم باستقالته فى الفترة الأخيرة بسبب عمله ، إلا أن مجلس إدارة الإتحاد رفض قبول الإستقالة وطالب التهامى باستكمال هذه المدة القصيرة لحين إنعقاد الإنتخابات الجديدة.