شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تحدد 7 لاعبين ممنوع التفاوض على رحيلهم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التخطيط بالأهلي عددة جلسات خلال الفترة الماضية لحسم العديد من الأمور الفنية التي تخص فريق الكرة، والتي كان أبرزها مستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي تم تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم رغم فشل مفاوضات تمديد عقده.

وتطرق الحديث داخل اللجنة عن اللاعبين بعد نقل إدارة التعاقدات طلب أكثر من نادي وشركة تسويق للحصول على خدمات بعض النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون رد لجنة التخطيط حاسماً برفضها لفكرة التفاوض حول بيع عدد من اللاعبين القدامى، بخلاف رفض التفريط في أي لاعب من الصفقات الجديدة وعلى رأسهم الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وأعلنت لجنة التخطيط رفضها القاطع لبيع كلاً من الحارس محمد الشناوي وثنائي الدفاع بدر بانون واكرم توفيق بالإضافة للثنائي الهجومي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، مشددة أن هؤلاء ليسوا للبيع على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي شأن آخر طالب موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي ببذل الجهد في التدريبات وتقديم أفضل ما لديهم حتى يكون لهم دور مع الأهلي في المباريات القادمة، مؤكدا للاعبين أنه سيمنح الجميع فرص متساوية شريطة أن يبذل كل لاعب ما لديه للتشبث بالفرصة التي يحصل عليها في المباريات.

ووجه بيتسو موسيماني رسالة إلى المُستبعدين من مباراة الإسماعيلي مفادها إنهم ليس بعيدا عن حساباته، وسيكون لهم دور مع الفريق، وشدد لهم على أن استبعادهم من مباراة الإسماعيلي لا يعني إنهم بعيدين عن الصورة ، وطمأن موسيماني هؤلاء اللاعبين بأن حظوظهم في المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة كبيرة وعليهم أن يواصلوا العمل والاجتهاد لأن الإستبعاد لا يقلل من كفاءتهم الفنية العالية التى لا يختلف عليها.