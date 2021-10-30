خاص .. عصام عبد الفتاح يفاضل بين عادل ونور الدين لإدارة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري على الحكم المصري لإدارة مبارة القمة بين الزمالك والأهلي التي تقام يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الزمالك صاحب تنظيم المباراة لم يخاطب الاتحاد لاسناد المباراة إلي طاقم حكام أجنبي وبالتالي سيتم اسنادها إلي طاقم محلي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن لجنة الحكام الرئيسية بقيادة عصام عبد الفتاح تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة المباراة.

وأعلن عبد الفتاح عبر تصريحات تيلفزيونية أن حكم مباراة القمة القادم سيكون من بين الثمانية الدوليين حيث أشرك نصف عدد هؤلاء في الجولة الأولي وسيدفع بالأربعة المتبقين في الجولة الثانية التي تنطق اليوم السبت.

وسبق وأن أدارة إبراهيم نور الدين مباراة القمة في الدورة الرباعية لموسم 2013-2014 وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف فيما لم يدير عادل مباراة القمة من قبل .