خاص|قرار جديد من كيروش حول الإعلان عن قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تخذ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قراراً جديداً حول آلية الإعلان عن القائمة المختارة للفراعنه سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من المعسكر القادم.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 12 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، والجابون في الثانية عصراً من يوم 16 نوفمبر في ختام مباريات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وعلم الخليج 365 أن كيروش قرر الإعلان عن قائمة المنتخب في موعد واحد يجمع المحترفين والمحليين على عكس المتبع في الفترة الماضية بإعلان اسماء المحترفين قبل نظرائهم المحليين.

ووجه كيروش تعليمات إلي الجهاز الإداري بإرسال طلبات الاستدعاء إلي أندية اللاعبين المحترفين المختارين والمرشحين لدخلو قائمة المنتخب قبل 15 يوماً من موعد المباريات الرسمية وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي (فيفا) على أن يختار هو الاسماء التي يريد ضمها دون التقيد بضم جميع الاسماء التي أرسل لها خطابات.

ودخل أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي في الصورة بعدما طبق كيروش فلفسفة الجديدة وأرسل استدعاءً للاعب قبل المعسكر القادم.

ويعلن المدير الفني القائمة يوم 6 نوفمبر القادم عقب مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري لضمهم للمعسكر الذي يقام في السابع من نفس الشهر استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون.