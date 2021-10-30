عبدالفتاح يكشف حكام مباراتي الزمالك والأهلي بالجولة الثانية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بنظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، غداً الأحد، على أن يلتقي الزمالك بنظيره طلائع الجيش بالجولة ذاتها.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو محمود عاشور، وحكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو أمين عمر".

وأضاف: "يجب أن يكون حكم مباراة القمة، حكم دولي لكي يكون لديه خبرات كبيرة".

وتابع عبد الفتاح" "لدينا 8 حكام في القائمة الدولية قمنا بإشراك 4 حكام دوليين في الجولة الأولى، وسنقوم بإشراك 4 حكام أخرين في الجولة الثانية".

وأوضح: "من ثم سنقوم باختيار أفضل أداء 3 منهم ونقارن بين أدائهم خلال المباريات، وسنقوم بعد ذلك باختيار الحكم الذي يدير لقاء القمة".

وأتم عبد الفتاح: "أنا أتحدث عن حكم مصري لإدارة مباراة القمة، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي نادي في مصر طلب حكام أجانب لمبارياته".