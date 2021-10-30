بعد خسارته انتخابات رئاسة سموحة.. فرج عامر يعلن تأسيس نادي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس نادي سموحة السابق، محمد فرج عامر، إنشاء نادي جديد يملكه مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر.

وذكرت الصحفة الرسمية لرئيس نادي سموحة السابق عبر فيسبوك، اليوم السبت:"إنشاء نادي جديد يملكه المهندس محمد فرج عامر مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر والنادي جاهز للإشهار فور التقدم بأوراقه إلى وزارة الشباب والرياضة وهيئة سوق المال".

وكان فرج عامر قد دوّن عبر الصحفة ذاتها في وقت سابق من اليوم عقب خسارته بانتخابات رئاسة نادي سموحة:"الحمد لله، أنا بحترم رأي الجمعية العمومية لنادي سموحة وأعتقد أني أديت كل ما أستطيع لنادي سموحة وتمنياتي لأعضاء ومجلس إدارة نادي سموحة الجديد كل نجاح وتوفيق، وإن ماحدث هو وضع طبيعي لأن كل بداية لها نهاية ولا يمكن أن أتواجد في نادي سموحة أكثر من ٢٣ عامًا".

وأتم عامر تدوينته قائلًا:"والآن آن الآوان للتركيز أكثر في عملي وفي بناء وتطوير مشروع سانتوريني الذي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنادي سموحة، وأرض نادي سموحة العلمين هي باسم نادي سموحة والعقد باسم نادي سموحة، وربنا يعمل اللي فيه الخير".

وأسفرت نتائج انتخابات نادي سموحة، والتي أقيمت أمس الجمعة، عن فوز المرشح وليد عرفات على مقعد الرئاسة على حساب محمد فرج عامر، في المقابل فاز عمر الغنيمي على مقعد نائب الرئيس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا