الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة النهضة وصحار في الدوري العماني عمانتل في يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النهضة وصحار في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

يستضيف نادي النهضة نظيره صحار على ملعب مجمع البريمي الرياضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري العماني 2021/2022.

ويدخل النهضة المباراة بهدف العودة إلى سكة الانتصارات من جديد بعد صدمة السيب في الجولة الماضية، بينما سيبحث صحار عن مواصلة نتائجه الايجابية.

وتلقى فريق النهضة الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم على يد السيب بهدفين نظيفين، وذلك بعدما فاز في أول مباراتين أمام المصنعة وصحم، ويحتل المركز الرابع حاليًا برصيد 6 نقاط.

في المقابل، اقتنص صحار أول فوز له بالجولة الماضية على حساب صحم، بعدما تعادل مع السويق في الجولة الأولى، وخسر في الثانية أمام المصنعة، ويقبع في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النهضة وصحار اليوم، في تمام الساعة 16:55 بتوقيت سلطنة عمان، 12:55 بتوقيت جرينتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر النهضة وصحار على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

الجدير بالذكر أن آخر 5 مباريات جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، فاز صحار في 3 مناسبات، مقابل 2 لفريق النهضة، آخرها في الموسم الماضي.