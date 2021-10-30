الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السيب ونزوي في الدوري العماني عمانتل في يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السيب ونزوي في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

يحل نادي السيب ضيفًا ثقيلًا على نزوي في ملعب المجمع الشبابي بنزوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري العماني عمانتل 2021/2022.

وسيبحث أصحاب الأرض «نزوي» عن الانتصار الأول لهم في الدوري العماني هذا الموسم، على الجهة المقابلة سيسعى السيب عن مواصلة نتائجه الإيجابية على أمل خطف الصدارة.

وجمع فريق نزوي نقطة واحدة فقط من تعادله في الجولة الماضية مع مسقط وضعته في المركز الـ11 بجدول الترتيب، وتلقى الهزيمة في مناسبتين أمام النصر في الجولة الأولى وظفار في الثانية.

بينما يحتل السيب المركز الثاني بجدول ترتيب دوري عمانتل وفي رصيده 7 نقاط، حصدها من تعادل، وانتصارين متتاليين على مسقط والنهضة، ويفصله نقطتين فقط عن المتصدر «النصر».

وتنطلق صافرة بداية مباراة السيب ونزوي اليوم، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة بهلاء 24، بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، نجح السيب في تحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت حينها ضمن منافسات الجولة الثالثة على استاد السيب الرياضي.