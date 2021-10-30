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كلوب : إراحة محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برايتون «جريمة»

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الشارقة - اميمة ياسر - تحدث مدرب يورغن كلوب عن اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول بفريق برايتون، اليوم السبت، كاشفا عن رأيه بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في المباراة.

واستبعد المدرب الألماني فكرة إراحة محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برايتون، مشيرا إلى أن القيام بذلك سيكون "جريمة".

وأضاف يورغن كلوب: "يريد صلاح اللعب في المباراة بدقائقها الـ90، صحيح أنه لم يفعل ذلك قط، إلا أنه يود ذلك".

وعن مباراة فريقه أمام برايتون، قال كلوب: "برايتون فريق جيد رغم عدم تحقيقه نتائج قوية مؤخرا"، حسبما نقل موقع "جول" المتخصص بأخبار .

جدير بالذكر أن صلاح هو أفضل هداف في الممتاز، برصيد 10 أهداف بتسع مباريات في "البريميرليغ" حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثية تاريخية في مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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