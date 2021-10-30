شكرا لقرائتكم خبر عن محمد "دبش" يغيب إسبوعين عن البنك الأهلى بعد إصابته بكسر فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد "دبش" مدافع فريق البنك الأهلى عن الفريق لمدة أسبوعين عقب الإصابة في فك الوجه والتي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش في افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال لتجهيز البديل المناسب لمحمد دبش للمشاركة في مباراة الأهلى القادمة ويعد الثنائى الأبرز لتعويض غيابه هما أمير مدحت ومصطفى العش.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا الأحد على ملعب السلام.

وتمكن فريق البنك الأهلى من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى له ببطولة الدورى المصرى الممتاز على حساب فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ليحقق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة حيث تمكن موسى ديوارا من تسجيل الهدف الأول بينما تمكن محمد هلال من تسجيل هدفين.