شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والطلائع فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وطلائع الجيش فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء غد الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.