شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تواصل التحديات بتنظيم 123 مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم التحديات لبرنامج مسابقات موسم 2021-2022، حيث تقام اليوم 123 مباراة ضمن البرنامج اليومى لمسابقات الاتحاد بعد نجاح أول تجربة لها هذا الموسم الإسبوع الماضى بتنظيم 105 مباراة ضمن البرنامج اليومى.

وتقام الـ 123 مباراة كالتالى :

دورى عمومى سيدات 9 مباريات

دورى ممتاز رجال 15 مباراة

دورى مرتبط ممتاز 2002 15 مباراة

دورى ناشئات 2006 24 مباراة

مهرجان براعم ناشئين 60 مباراة

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد أدوار كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2021/2022 على هامش القرعة التى أقيمت الأربعاء بمقر الإتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر .

ومن المقرر أن يقام دور الـ 32 يومى 23 و 26 نوفمبر المقبل ودور الـ 16 يوم 5 فبراير القادم وربع النهائى يوم 10 فبراير وقبل النهائى والنهائى يومى 17 و 18 مارس القادم.

وأسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022 عن تأهل أندية الأهلى و الزمالك وسموحة و الجزيرة والأوليمبى والبنك الأهلى وهليوبوليس والزهور وأصحاب الجياد إلى دور ال 16 مباشرة .

بينما يشهد دورالـ 32 مواجهات بين كلا من الشمس مع بنها و سبورتنج مع العبور والمعادى مع مركز شباب العمال والطيران مع أكاديمية تايجرز وطلائع الجيش مع إتحاد الشرطة وأكاديمية تشامبيون مع طما .