شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "شكرا على وقوفك في ضهري بأصعب الظروف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمي المنتخب الوطنى علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها، ونشر عبر حسابه على تويتر، صورة لهما معا، مصحوبة بتعليق: "انهاردة عيد ميلاد أغلى إنسانة حبيبتي وصاحبتي.. وكل حاجة حلوة في حياتي".

وتابع :"حبيت قبل ما اقولها كل سنة وانتي طيبة اقولها شكرا على وقوفك دايما في ضهري حتى في اصعب الظروف.. على اهتمامك بيا و بالولاد.. شكرا انك موجودة في حياتنا و كل سنة و كل العمر وانتي منورة حياتنا يا ام ياسين".

في سياق اخر، قال عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، إنه أكثر الحراس مشاركة في البطولات الأفريقية بواقع 108 مباريات، وذلك في الوقت الذى زعم فيه شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز كسر رقم السد العالى.



عصام الحضرى وزوجته

وأضاف السد العالى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه شارك في 108 مباريات أفريقية بواقع 91 مباراة مع الأهلى و10 مع المريخ السودانى و4 مع وادى دجلة و3 مع الإسماعيلى، ليصبح إجمالي عدد المشاركات الأفريقية 108 مباريات متفوقا على إكرامى.

وكان إكرامي، عبر عن سعادته بعدما أصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في البطولات الأفريقية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر بتحقيق هذا الرقم،وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه نجح في كسر رقم عصام الحضري، وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية على تحقيق هذا الرقم.

وقال حارس مرمى نادي بيراميدز، إن النادي الأهلي هو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأن يصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في أفريقيا.

وتابع إن انتقاله إلى نادي بيراميدز جاء من أجل المشاركة فقط وعدم الجلوس بديلا، قائلا إنه لا توجد أزمة بينه وبين عصام الحضري مدرب الحراس في منتخب مصر، مشيرا إلى أنه يسعى للانضمام للمنتخب ويجتهد من أجل تحقيق ذلك،وقال إكرامي إن عدم انضمامه للمنتخب الوطني يُسأل عنه الجهاز الفني للمنتخب، وأنا أضع تركيزي حاليا في الملعب فقط.