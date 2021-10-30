شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عبد القادر يخطف قلوب الأهلاوية من أول لمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متسلحاً بروح القميص الأحمر، فرض أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، حضوره على الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، ليمنحه الفرصة للمشاركة، ويثبت اللاعب الشاب أنه على قدر المسؤولية ويلعب دون رهبة ليقدم عروضاً كروية ممتعة كللها بتسجيل هدف مميز في شباك الإسماعيلي، ليضع بصمته على رباعية الأهلي في شباك الدراويش بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

أحمد عبد القادر العائد في الموسم الجاري إلى القلعة الحمراء، قدم موسماً مميزاً مع سموحة بالدوري الماضي عندما كان معاراً إلى الفريق السكندري، وذلك بعدما أظهر مهارته في قيادة الجبهة الهجومية لسموحة محققاً أرقاماً مميزة جعلته أول المرشحين للعودة إلى الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجاري.

وشارك أحمد عبد القادر في 27 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 13 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال هذا الموسم.

وخاض عبد القادر تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا قبل أن ينضم للنادى الأهلى في بداية الموسم الجارى، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه للخبرات قبل عودته إلى الأهلى من جديد، أحمد عبد القادر من موالي 23 مايو 1999، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 200 ألف يورو.



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