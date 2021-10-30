شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوي غضب "دكة الأهلي" قبل موقعة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، غضب بعض اللاعبين المستبعدين من المشاركة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت في بطولة الدوري التي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، سواء من تم استبعادهم من قائمة المباراة أو إبقائهم على دكة البدلاء، مثل محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ومحمود وحيد ورامي ربيعة وكريم فؤاد، ووعدهم بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة التى يخوض فيها الفريق إرتباطات هامة يأتي في مقدمتها مباراة الزمالك يوم 6 نوفمبر المقبل.

وطالب موسيماني اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي ببذل الجهد في التدريبات وتقديم أفضل ما لديهم حتى يكون لهم دور مع الأهلي في المباريات القادمة، مؤكدا للاعبين أنه سيمنح الجميع فرص متساوية شريطة أن يبذل كل لاعب ما لديه للتشبث بالفرصة التي يحصل عليها في المباريات.

ووجه بيتسو موسيماني رسالة إلى المُستبعدين من مباراة الإسماعيلي مفادها إنهم ليس بعيدا عن حساباته، وسيكون لهم دور مع الفريق، وشدد لهم على أن استبعادهم من مباراة الإسماعيلي لا يعني إنهم بعيدين عن الصورة ، وطمأن موسيماني هؤلاء اللاعبين بأن حظوظهم في المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة كبيرة وعليهم أن يواصلوا العمل والاجتهاد لأن الإستبعاد لا يقلل من كفاءتهم الفنية العالية التى لا يختلف عليها.