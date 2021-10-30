"الأهلي صرف أموال طائلة".. 13 رسالة نارية من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، العديد من الرسائل، أبرزها أن فريقه ليس مرشحاً للتتويج بالدوري لكونه لم يقد بأي تعاقدات، مشيراً الى أنه يعشق تلك التحديات.

واستهل الزمالك مشواره في الدوري الممتاز الموسم الحالي، بالفوز أمام إنبي 2-0 في مباراة الجولة الأولى.

وسبق وقاد كارتيرون الزمالك لاستعادة لقب الدوري بعد غياب 6 سنوات.

وأطلق كارتيرون عدد من التصريحات عبر ظهوره من خلال شاشة "أون تايم سبورتس 2" على النحو التالي:

- الموسم الجديد سيكون صعباً للغاية، العديد من الأندية صرفوا الكثير من الأموال، سنبذل ما في وصعنا لنصعب الأمر عليهم، لأن بالتأكيد طموحاتهم عالية.

- نتعامل مع الوضع الحالي بعد قرار فيفا بإيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة، لدينا لاعبين مميزين عائدين للفريق مثل مصطفى فتحي، يمتلكون إمكانيات كبيرة.

- الموسم الماضي كنا أبطال الدوري، وهذا ما نسعى له الموسم الحالي، ومن أجل تحقيق ذلك عليك أن تمتلك قوام مميز من اللاعبين.

- الاستقرار المالي مهم لأي فريق، ومن الصعب أن تقنع لاعب بالتدريب وبذل مزيد من الجهد وهو لم يحصل على مستحقاته، وبالتالي يجب حل تلك الأمور.

- الأهلي هو المرشح بالتأكيد للفوز في القمة، الجميع يعلم حجم المال الذي قام الأهلي بصرفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، الأهلي سيكون تحت ضغط كبير لأنهم صرفوا كم هائل من المال، وبالتالي هم مطالبون بالفوز، ونحن لم نصرف أي شيئ، لكن سنصارعهم في بطولة الدوري.

- نعمل كل ما في وسعنا في الزمالك لتجديد عقد بنشرقي، هو لاعب كبير والجماهير تعشقه، ليس لدي إجابات صريحة، ونحاول جاهدين لبقاءه في الزمالك".

- أتمنى مواجهة الزمالك والأهلي مجدداً في نهائي أفريقيا.

- الزمالك ليس مرشحاً للقب الدوري، لأننا لم نقم بأي تعاقد، لكنني أعشق تلك التحديات.

- يجب أن يكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص في مباريات الدوري، لا أفهم في الوقت الحالي لماذا لا يلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في الإسماعيلية؟.

- اذا لعبت كل مبارياتك في أفضل الظروف فهذا لا يعتبر دوري، ولكنها بطولة مجمعة لفريق واحد فقط، لماذا سيذهب الزمالك لملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية، والأهلي لم يذهب، هذا غير عادل.

-ةالجميع تحدث أن الموسم الماضي كان عادلاً لأن هناك تقنية الفيديو، والزمالك فاز بهذا الدوري بشكل عادي.

- لا نستطيع فعل شيئ في أزمة شيكابالا، هو موقوف ويجب أن نركز على باقي اللاعبين، حزنا بكل تأكيد على غيابه.

- لا أعلم لماذا في كل مرة يتوج الزمالك ببطولة، يتم إيقاف أحد لاعبيه، حدث هذا في الدوري الماضي، ومن قبله في السوبر المحلي، وكذلك في دوري الناشئين.