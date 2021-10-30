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تعرف على مواعيد مباريات "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات في الدوريات المختلفة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:

05:30 ـ الاتحاد vs فيوتشر أف سي ـ القناة الناقلة: Ontime sports 1.

08:00 ـ إنبي vs المقاولون ـ القناة الناقلة: Ontime sports 2

01:30 ـ ليستر سيتي vs أرسنال القناة الناقلة:

بى إن سبورت بريميوم 2.

04:00 ـ vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى إن سبورت بريميوم 1

04:00 ـ نيوكاسل vs ـ القناة الناقلة:

04:00 ـ مانشستر سيتي vs كريستال بالاس: القناة الناقلة: بى إن سبورت بريميوم 2.

06:00 ـ توتنهام vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى إن سبورت بريميوم 1.

02:00 ـ إلتشي vs ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1.

09:00 ـ vs ألافيس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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