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"صلاح أساسياً".. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ10 من الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أساسياً أمام برايتون.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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