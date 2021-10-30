الان بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية والكويت بتصفيات آسيا تحت 23 عامًا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية والكويت في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر.

تنطلق مباراة السعودية والكويت على ستاد جار في مدينة طكشند، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يُنقل بث مباشر مباراة السعودية والكويت على شاشة قناة الكويت الرياضية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC، والمنصات الرسمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، كما ينقلها لكم الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

يتصدر منتخب الكويت الاولمبي المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن السعودية وأوزبكستان، بينما يتذيل منتخب بنغلاديش هذه المجموعة بسبب خسارته بهدف أمام الكويت نهاية الأسبوع الماضي.

وتعادل المنتخب السعودي الاولمبي بنتيجة 2/2 أمام أوزبكستان في نفس توقيت فوز الكويت على بنغلاديش.

وتقدمت السعودية خلال المباراة مرتين، الأولى عند الدقيقة 40 بهدف الغامدي، والثانية عند الدقيقة 47 بهدف القحطاني، لكنها في كلتا المرتين كانت لا تستطيع الحفاظ على تقدمها في النتيجة.

وسبق للمنتخبين السعودي والكويتي تحت سن 23 عامًا لعب 16 مباراة في الفترة من 1975 حتى 2015، واستطاع المنتخب السعودي الاولمبي تحقيق 7 انتصارات، مقابل 4 للمنتخب الكويتي، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويرجع أول لقاء أولمبي بين السعودية الكويت إلى عام 1975 في الدور الأول من تصفيات آسيا الأولمبية، وانتهت بفوز عريض لصالح الأزرق الكويتي بنتيجة 2/4.

وبعد نحو 9 سنوات من تلك المواجهة، انتقم المنتخب السعودي الاولمبي في تصفيات آسيا الأولمبية المؤهلة إلى لوس أنجلوس عام 1984، وانتصر على الكويت بنتيجة 1/4 في الدور الثاني.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، دانت الأفضلية لصالح السعودية بـ 4 انتصارات جميعهم في بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية، وانتهى لقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وكانت السعودية السباقة بالتسجيل عن طريق فهد عايد الجهني قبل أن يعدل حمد امان النتيجة.

وتُوج منتخب السعودية ببطولة هواوي السادسة للمنتخبات الخليجية الأولمبية 2015، بعد أن هزم الكويت بنتيجة 2/5 على ستاد البحرين الوطني يوم 28 يناير 2015، وكانت تلك آخر مواجهة جمعت الفريقين قبل مباراة اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا.

السعودية – الكويت

ملعب جار (طكشند)

تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا (الجولة 2 – المجموعة 4)

تنطلق بعد قليل

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