الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة عمان والامارات بتصفيات كأس آسيا تحت 23

الان بث مباشر | مشاهدة مباراة عمان والامارات بتصفيات كأس آسيا تحت 23 يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة عمان والامارات في الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ايضًا قيرغيزستان والهند.

يستضيف منتخب الامارات الاولمبي نظيره العُماني على ملعب نادي الفجيرة في لقاء هام ومصيري ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً أوزبكستان.

تنطلق مباراة عمان ضد الامارات يوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، عند الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 15:50 بتوقيت السعودية، والساعة 14:50 بتوقيت مصر.

وينقل بث مباشر مباراة الامارات وعمان على قناة أبو ظبي الرياضية والقناة العمانية الرياضية، بالاضافة الى قناة دبي الرياضية، والمنصات الرسمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويغطيها الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

كان المنتخب الاماراتي قد انتزع فوزاً ثميناً امام منتخب الهند بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، الاربعاء 27 أكتوبر 2021، ويدين الابيض بالفضل للاعب عبدالله إدريس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

واستعاد الأبيض الإماراتي حضوره في البطولة بعدما تلقى صدمة في الافتتاح أمام منتخب قيرغيزستان الاولمبي الذي كان قد قلب الطاولة وفاز بنتيجة (1-2) على استاد نادي الفجيرة، لأمر الذي أدى إلى احتدام المنافسة بين الامارات وعُمان على الصدارة.

واستعاد منتخب عمان الاولمبي آماله في الصعود إلى بطولة كأس أمم آسيا 2022 في أوزبكستان، بعدما تغلب على قيرغستان في الجولة الثانية من التصفيات بهدف قاتل سجله «أرشد العلوي» في الوقت المحتسب بدل من ضائع، اليعوض المنتخب العماني الاولمبي خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الهند بنتيجة 1/2.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

الامارات – عُمان

ملعب الفجيرة

تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا (الجولة 3 – المجموعة 5)

تنطلق بعد قليل

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