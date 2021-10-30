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الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

يحل تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الجولة العاشرة من المسابقة.

 

ويحتل تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه، فيما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

 

ولم يحقق أصحاب الأرض أي فوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث إنهم تلقوا 5 هزائم مقابل 4 تعادلات هذا الموسم، لكنهم يتطلعون لإحداث المفاجأة أمام المتصدر من أجل تصحيح المسار عقب انتقال ملكية النادي مؤخرا إلى تحالف يقوده صندوق الاستثمارات السعودي.

 

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تقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل مساء السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حيث تنطلق الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

 

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وستقوم الشبكة بنقل مباراة تشيلسي ونيوكاسل على الهواء مباشرة، على قناة بي إن سبورتس 3 HD PREMIUM.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

تشيلسي - 22 نقطة

 

 

ليفربول - 21 نقطة

 

مانشستر سيتي - 20 نقطة

 

وست هام يونايتد - 17 نقطة

 

برايتون - 15 نقطة

 

توتنهام هوتسبير - 15 نقطة

 

 

مانشستر يونايتد 14 نقطة

 

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول – 10 أهداف

 

جيمي فاردي - ليستر سيتي – 7 أهداف

 

ميشيل أنطونيو – وست هام – 6 أهداف

 

ساديو ماني - ليفربول – 5 أهداف

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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