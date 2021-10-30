شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري التونسي .. موعد مباراة الترجي والبنزرتي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

يحل الترجي ضيفا على البنزرتي، السبت، لحساب الجولة الثالثة في المجموعة "أ" للموسم الجديد من الدوري التونسي 2021-2022.



وانطلقت منافسات الدوري التونسي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويحتل اتحاد تطاوين صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، في حين يتقاسم الاتحاد المنستيري والأوليمبي الباجي المركز الأول في المجموعة الثانية بنفس العدد من النقاط.

ويملك الترجي في رصيده 3 نقاط من مباراة واحدة لعبها يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي (المجموعة أ)، بينما يتواجد البنزرتي في المركز السادس برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

وتقام مباراة البنزرتي الترجي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت تونس، الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتدور المباراة بدون حضور جماهير الناديين، في ظل التضييقات الصحية التي ما زالت مطبقة بسبب أزمة كورونا.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والبنزرتي في الدوري التونسي

سيتم بث مباراة البنزرتي والترجي في الدوري التونسي على القناة الوطنية الأولى في حالة إنهاء أزمة حقوق البث بين التلفزيون التونسي والاتحاد التونسي لكرة القدم.

وحُرمت الجماهير من مشاهدة مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري التونسي بسبب تجدد أزمة حقوق البث بين اتحاد الكرة والتلفزيون المحلي.

وكانت القناة الرسمية الأولى في التلفزيون التونسي رفضت تسوية المسائل المالية مع الهيكل المشرف على الكرة التونسية بخصوص حقوق البث الخاصة بالموسم الماضي، فضلا عن رفضها التفاوض معه بخصوص الموسم الجديد.

ويدير المباراة تحكيميا فرج عبد اللاوي، ويعاونه إلياس براهم واسكندر جاب الله، والحكم الرابع أسامة شريط.

جدول ترتيب الدوري التونسي موسم 2021-2022

المجموعة "أ"

اتحاد تطاوين: 6 نقاط

الترجي: 3 نقاط

أمل حمام سوسة: نقطة واحدة

النادي البنزرتي: نقطة واحدة

اتحاد بن قردان: نقطة واحدة

نجم المتلوي: نقطة واحدة

المجموعة "ب"

الاتحاد المنستيري: 6 نقاط

الأوليمبي الباجي: 6 نقاط

النجم الساحلي: 3 نقاط

النادي الإفريقي: نقطة واحدة

مستقبل رجيش: نقطة واحدة

هلال الشابة: نقطة واحدة

الترجي الجرجيسي: نقطة واحدة