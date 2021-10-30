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كلوب يؤكد أن إراحة صلاح أمام برايتون جريمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

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كشف يورغن كلوب مدرب   عن رأيه  بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول بفريق برايتون، اليوم السبت، مؤكداً ان ذلك يعد جريمة.

 

واستبعد المدرب الألماني فكرة إراحة محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برايتون، مشيرا إلى أن القيام بذلك سيكون "جريمة".

 

وأضاف يورغن كلوب: "يريد صلاح اللعب في المباراة بدقائقها الـ90، صحيح أنه لم يفعل ذلك قط، إلا أنه يود ذلك".

 

وقال  كلوب: "برايتون فريق جيد رغم عدم تحقيقه نتائج قوية مؤخرا"، حسبما نقل موقع "جول" المتخصص بأخبار .

 

جدير بالذكر أن صلاح هو أفضل هداف في الممتاز، برصيد 10 أهداف بتسع مباريات في "البريميرليغ" حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثية تاريخية في مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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