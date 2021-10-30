تعرف على موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتطلع أرسنال لمواصلة استفاقته في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على نظيره ليستر سيتي في الجولة العاشرة من المسابقة.



وبدأ أرسنال الدوري الإنجليزي بشكل سيئ بالخسارة في أول 3 مباريات أمام برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي، قبل أن يصحح مساره ويفوز في 3 مباريات متتالية على نوريتش سيتي وبيرنلي وتوتنهام، ثم تعادل مرتين مع برايتون وكريستال بالاس، قبل أن يعود للانتصارات من بوابة أستون فيلا.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر يونايتد وإيفرتون وليستر سيتي على الترتيب.

تقام مباراة أرسنال أمام ليستر سيتي عصر السبت الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 2.30 بتوقيت مكة المكرمة، 3.30 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم الشبكة بنقل مباراة ليستر سيتي وأرسنال على الهواء مباشرة، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

فريق أرسنال الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

تشيلسي - 22 نقطة

ليفربول - 21 نقطة

مانشستر سيتي - 20 نقطة

وست هام يونايتد - 17 نقطة

برايتون - 15 نقطة

توتنهام هوتسبير - 15 نقطة

مانشستر يونايتد 14 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول – 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي – 7 أهداف

ميشيل أنطونيو – وست هام – 6 أهداف

ساديو ماني - ليفربول – 5 أهداف