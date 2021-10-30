شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاتحاد السكندرى يخشى مفاجأت فيوتشر على ستاد الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الاتحاد السكندرى نظيره فيوتشر في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز فيوتشر على فاركو بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة خوض لقاءات الدوري بروح قتالية مثلما ظهر على أداؤهم في مباراة سموحة بالجولة الأولى للمسابقة حيث تمكن الفريق من قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول لتعادل بأربعة أهداف لكل فريق مشدداً على المدافعين ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الساذجة التي كلفت الفريق أربعة أهداف في أول مباراة.

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام فيوتشر مكون من :"محمد عبد المنصف والسيد سالم – محمد عبد السلام – صبرى رحيل – مورو سيلفو وسعيدو صنبورى – خالد الغندور – أحمد عادل ميسى – أحمد نبيل مانجا وأحمد على – داميون لوى".

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين موسم مميز في أول تواجد لهم بدوري الأضواء والشهرة لاسيما بعد اكتساب دفعة معنوية هائلة من الفوز على فاركو في بداية المشوار.

ويبدو التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" محمود جنش -كريم عرفات - سعد سمير - محمد عبد المنعم - جوزيف جوناثان - غنام محمد - عمر سافيولا - عمر كمال عبد الواحد- أحمد رفعت - مروان محسن - مصطفى البدري".