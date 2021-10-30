مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

تقام مساء السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك الدوريات العربية.



وتخوض أغلب عمالقة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مبارياتها في الجولة الحالية (السبت) نظرا لإقامة مباريات دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

يستضيف ليستر سيتي نظيره أرسنال (السبت) في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الساعة 2.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 3.30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وفي إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، يستقبل ليفربول نظيره برايتون، السبت، حيث تنطلق المباراة الساعة 5.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس في الجولة العاشرة، السبت، حيث تنطلق المباراة الساعة 5.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يسعى تشيلسي لمواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حين يحل ضيفا على نيوكاسل في الجولة العاشرة، حيث تنطلق المباراة الساعة 5.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.00 بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

في مواجهة قوية ومرتقبة، يأمل مانشستر يونايتد في نسيان أحزانه بعد خسارتة الثقيلة أمام ليفربول، حين يواجه توتنهام، حيث تنطلق المباراة الساعة 7.30 بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يطمح ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية للقفز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حين يواجه إلتشي في الجولة الـ12، السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 3.00 بتوقيت مكة المكرمة، 4.00 بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1.

يظهر برشلونة لأول مرة بعد رحيل مدربه الهولندي رونالد كومان عن تدريب الفريق حين يواجه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1.

يستضيف فريق هيلاس فيرونا نظيره يوفنتوس في الجولة 11 من الدوري الإيطالي، السبت، حيث تنطلق المباراة الساعة 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يسعى النصر للخروج من كبوته بعد توديعه دوري أبطال اسيا وخسارته في الجولة السابقة من الدوري السعودي حين يواجه فريق الفيحاء في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

وتنطلق المباراة الساعة 7.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.50 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة SSC السعودية ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

يستضيف الدفاع الحسني الجديدي نظيره الرجاء في الجولة الثامنة من الدوري المغربي، السبت، حيث تنطلق المباراة الساعة 8.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.15 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر القناة المغربية الثالثة الرياضية.

يستكمل الترجي مشواره انطلاقته في الدوري التونسي، حين يحل ضيفا على البنزرتي في الجولة الثالثة، السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 مساء بتوقيت أبوظبي، وستنقل على القناة الوطنية التونسية الأولى في حالة إنهاء أزمة حقوق البث بين التلفزيون التونسي والاتحاد التونسي لكرة القدم.