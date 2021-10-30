شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. إنبى يفتش عن أول ثلاث نقاط بالدورى أمام المقاولون العرب فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إنبى نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الشرقية للدخان بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بالبحث عن أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة لتدشين انطلاقة تصحح الأوضاع بعد الخسارة من الزمالك في أول ظهور من المسابقة محذراً من خطورة إستمرار الفرص السهلة أمام المرمى وغياب التركيز الدفاعى .

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمود جاد - علي فوزي - ابراهيم يحيي - محمد إسماعيل – محمد مرسي - مصطفي شلبي - مروان داوود – صلاح ريكو - مصطفي شكشك -جون إيبوكا – دينو بيتر".

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من الفوز على الشرقية للدخان بالجولة الأولى للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الثانى على التوالي أمام منافس عنيد يعد من أهم الأندية في الايجيبشن ليج.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام انبى مكون من :"محمود أبو السعود - حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا نور الدين - باسم علي - أحمد الشيمي - عماد فتحي - محمد حمدي زكي - عبد الله ياسين - لويس إدوارد - جون أوكلي".