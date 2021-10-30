شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى ثانى جولات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث دخل الفريق معسكر مغلق مساء أمس الجمعة، عقب خوض المران الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان الزمالك فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، سجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.