شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. وليد عرفات رئيسا لنادى سموحة خلفا لـ فرج عامر وعمر الغنيمى نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة النتائج للمرشحين فى الانتخابات. وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى سموحة "الرياضى – الاجتماعي"، فوز المحاسب وليد عرفات بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، خلفا لفرج عامر رئيس النادى السابق، كما فاز بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادى الدكتور عمر خميس الغنيمى.

وشهدت انتخابات النادي السكندري اعتراضات من جانب المشاركين في العملية الانتخابية احتجاجا على سير الانتخابات. وبدأت الجمعية العمومية في فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة منذ اربع ساعات بعد إغلاق الصناديق على أن تعلن النتيجة خلال ساعات. وتوافد الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً العديد من الأعضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة غلق صناديق التصويت في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وبدأت اللجنة القضائية في عمليات فرز صناديق التصويت للإعلان عن مجلس الإدارة الجديد الذي يقود النادى خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلي أن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 102 ألفا ،849 عضواً، واقيمت الانتخابات في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادى.