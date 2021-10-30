شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو ينهى استعداداته لمواجهة بيراميدز ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفاركو، الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير ثم يعلن مجدى عبد العاطى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويسعى مجدى عبد العاطى لخطف أول ثلاثة نقاط بالمسابقة بعدما خسر مباراته الأولى بهدف دون رد أمام فيوتشر بالجولة الاولى للمسابقة.

ويتسلح فاركو بالصفقات الجديدة التى أبرمها استعداداً للموسم الجديد وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.