شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يضع اللمسات الأخيرة على خطة سيراميكا أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، اليوم السبت، تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقررغدا الأحد، على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويضع الجهاز الفني للفريق اللمسات الأخيرة على خطة اللعب أمام الدراويش، خاصة بعد البداية المتعثرة للفريق بالسقوط أمام الأهلى برباعية دون رد.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى توضيح نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي للاعبين، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل وجود جهاز فني جديد يترأسه طلعت يوسف، عمل خلال الفترة الماضية بكل قوة وخاض بالفريق فترة إعداد مميزة.

وكلف المدير الفني جهازه المعاون ومحللي الأداء بتقديم تقرير فني عن الدراويش عقب مواجهة الأهلي من أجل دراسته بشكل عاجل، وتجهيز لقطات فيديو بنقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي ووضع الخطة وطريقة اللعب المناسبتين لمواجهة الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة كبيرة أمام نظيره الأهلي برباعية نظيفة، بينما تحصل سيراميكا كليوباترا على نقطة وحيدة بعد تعادله أمام الجونة بهدف لكل فريق.

في المقابل،تعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.