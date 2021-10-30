شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من البداية المثالية لـ فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه من البداية المثالية لفريق فيوتشر، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، في الجولة الثانية من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال العميد للاعبيه إن الريمونتادا التي حققوها في الجولة الأولى أمام سموحة، ستجعل فيوتشر حذرا للغاية في الجوانب الدفاعية، ما يتطلب استغلال أنصاف الفرص لتحقيق الفوز والأول والدخول سريعا في اجواء المنافسة.

ويستضيف استاد الإسكندرية فى الخامسة والنصف مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فريق فيوتشر، ويسعى زعيم الثغر بقيادة حسام حسن، لتحقيق الفوز الأول له فى مسابقة الدورى، وذلك بعدما تعادل فى الجولة الأولى أمام سموحة 4-4، وذلك من أجل المنافسة على المربع الذهبى.

وينوى حسام حسن إجراء بعض التغييرات فى تشكيل الفريق، حيث سيدفع بالمهاجم الأنجولى مابولولو، من بداية المباراة على حساب أحمد على، كما سيعتمد على الثنائى السيد سالم ومحمد عبدالسلام، فى مركز قلب الدفاع.

على الجانب الآخر يدخل فيوتشر، الذى يشارك فى الدورى الممتاز للمرة الأولى، المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز فى الجولة الماضية على حساب فاركو، بهدف نظيف، أحرزه التونسى أيمن الصفاقسى، ويتطلع فيوتشر، بقيادة على ماهر، لمواصلة الانتصارات على حساب زعيم الثغر.