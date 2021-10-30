شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق الاسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا والمقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وعقد محمد ابراهيم المدرب العام للنادى الاسماعيلى جلسة مطولة مع لاعبيه استمرت لمدة عشرين دقيقة طالبهم فيه بمصالحة جماهيرهم ونسيان لقاء الاهلى الذى خسره الدراويش بأربعة أهداف دون رد مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز فى المباراة القادمة على حساب سيراميكا .

وانتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مغلق بداية من الخميس ضمن برنامج الاعداد للقاء سيراميكا على ملعب الأخير فى ثانى جولات مسابقة الدورى المحلى.

ونصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مباريات الدوري مؤجلة لوقت لاحق، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

ويقود الجهاز المعاون لطلعت يوسف تدريبات الدراويش طوال الفترة الماضية وسط تواصل بشكل يومى مع طلعت يوسف فى كل شئون الفريق لحين تعافى المدرب.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء فى النواحى الفنية والبدنية لتصحيح مسار الفريق مع توالى مباريات المسابقة.