شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: استفدنا من انتقال النقاز إلى السعودية.. ومصلحة بن شرقي البقاء معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حمدي النقاز أعاد مقدم تعاقده مع الزمالك بعد انتقاله إلى الأهلي السعودي في صفقة انتقال حر، بخلاف أن النادي استفاد ماليا من وراء اللاعب بعد الرحيل بخلاف مقدم العقد الذي قام برده، مشيرا إلى ان اللاعب من المتوقع أن يعود للزمالك أو يستمر مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الحالي.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "عمر كمال عبد الواحد سيعود للزمالك بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما تمت إعارته إلى فريق فيوتشر"، مؤكدا أن هناك انفراجة ستحدث بشأن مفاوضات التجديد مع محمد أبو جبل وطارق حامد، لاسيما وأن هناك رغبة متبادلة في بقاء اللاعبين بالقلعة البيضاء ، كما أن الإدارة تسعى لتجديد عقود كلا من مصطفى فتحي ورزاق سيسيه بعد الاطمئنان على حالته عقب عودته من الإصابة.

وعن ملف تجديد المغربي أشرف بن شرقي، أكد أن وكيل اللاعب سيصل إلى القاهرة للتفاوض بشأن عقده الجديد وهو ما يعني أن هناك رغبة في تجديد العقد، ومن مصلحة اللاعب المغربي تجديد عقده مع الزمالك، لاسيما وأنه اللاعب المغربي الوحيد من خارج أوروبا ينضم لمنتخب بلاده بفضل تواجده في إفريقيا ونظرا لقوة الدوري المصري إضافة إلى اسم وقيمة نادي الزمالك، ومن مصلحة اللاعب التجديد حتى ينضم لمنتخب المغرب حال صعوده إلى كأس العالم، وهو ما سيتحدد بناءا على مشاركة اللاعب مع ناديه".

وواصل: "هناك 600 مليون جنيه عجزا في ميزانية نادي الزمالك"، مؤكدا أن فريق الكرة قادر على المنافسة على بطولة أفريقيا والدوري المصري في الموسم الحالي، ووضع الزمالك على منصات التتويج في مختلف الألعاب هو إنجاز اللجنة المؤقتة الحالية".