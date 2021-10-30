شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصحح أخطاء موقعة بيراميدز قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباراة الافتتاحية بالدوري ضد بيراميدز، والتي انتهت بخسارة الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة نظيره الجونة يوم الأحد المقبل على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بحثا عن أول فوز في مشواره بالموسم الحالي.

وحرص تامر مصطفى على عقد أكثر من جلسة مع لاعبي المقاصة طالبهم خلالها بنسيان نتيجة مباراة بيراميدز وضرورة التركيز باعتبار أن المرحلة القادمة صعبة، وعلى الجميع بذل الجهد لتحقيق بداية قوية في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب مصطفى لاعبي المقاصة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبي الخط الأمامي بالتواجد في المناطق الخالية لخلق فرث لزملائهم في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس.

كما حث الجهاز الفني للمقاصة على ضرورة نقل الكرة السريع والتحرك بدون كرة لخلق حالة من الارتباك في صفوف الفريق المنافس، وهو ما يساعدهم على فرض أسلوب لعبهم وتهديد مرمى الخصم.