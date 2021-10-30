شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: دفعنا 650 ألف يورو لـ ماريتيمو بسبب محمد إبراهيم ويتبقى مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزاح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الستار عن أزمة ناديه بشأن قضية ماريتيمو البرتغالي، مؤكدا أن الزمالك تعهد بشراء محمد إبراهيم من ماريتيمو البرتغالي رغم أنه رحل للنادي البرتغالي بقيمة 400 ألف يورو.

وقال أدهم في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "تم الاتفاق على سداد المبلغ على 5 أقساط، وكان هناك بند أنه حال تأخر قسط يكون جميع الأقساط المتبقية في الحال ويتعرض لغرامة تعادل 500 ألف يوروي أي 100% من قيمة انتقال اللاعب".

وأكمل: "الزمالك أخل بسداد الأقساط وقام النادي البرتغالي بتقديم شكوى والمطالبة بقيمة الأقساط كاملة ومعها المطالبة بغرامة قيمتها 500 ألف يورو"، مضيفا: "بما أن العقد ينص على سداد الزمالك 40% من مقابل بيع إبراهيم لأي ناد جديد، كان مطالب بسداد 120 ألف دولار من قيمة بيع محمد إبراهيم أي ما يعادل 2 مليون جنيه النسبة المقررة من قيمة انتقال محمد إبراهيم إلى المقاصة والبالغة 5 ملايين جنيه".

وأضاف أدهم: "الزمالك رد على الشكوى وبرر تأخره في السداد لسبب غريب وهو أن ماريتيمو كان قد تأخر في سداد قيمة الـ400 ألف يورو قيمة انتقال اللاعب إلى النادي البرتغالي من قبل رغم أنه لم يشكو ماريتيمو وقتها، وبناء عليه الفيفا قرر الحكم بمبلغ 400 ألف يورو لماريتيمو بالإضافة إلى 250 ألف يورو، وتم دفع 650 ألف يورو في القضية الأولى ومطالبين بدفع مليون يورو جديدو في القضية الثانية، مؤكدا أن الزمالك استعاد محمد إبراهيم من ماريتيمو في يناير ولم يقيده سوى في يوليو بفترة الانتقالات التالية".

وأوضح: "تحدثنا مع ماريتيمو ومن المؤكد أننا سنصل إلى صيغة اتفاق بشأن جدولة المستحقات المتأخرة"، مشيرا إلى أنهم يأملون أن يكون هناك تجاوب من قبل مسئولي النادي البرتغالي، لاسيما بعدما طلبوا تصور بشأن الحلول المطروحة للأزمة، وسننتهي من التصور يوم الاثنين المقبل قبل أن يتم إرساله إلى ماريتيمو.

وواصل عضو مجلس الزمالك: "سبورتنج لشبونة البرتغالي طلب مستحقاته من الزمالك نتيجة عودة شيكابالا في 2015، والزمالك استعاد الفهد الأسمر مقابل 650 ألف دولار على 3 دفعات، والزمالك سدد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات شيكابالا، وكان يتبقى 510 وتم إضافة الفوائد عليهم".

وأضاف أدهم: "القضية في المحكمة الرياضية حاليا بعدما تم الاستئناف من قبل نادي سبورتنج وننتظر نتيجة الحكم من الكاس"، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ التسوية مع معروف يوسف الأسبوع المقبل، بينما تم حل قضية بنيامين أتشمبونج بشكل نهائي وتم دفع أول قسط من قيمة المستحقات، ونستعد لدفع القسط الثاني".

وفيما يخص قضية السويسري كريستيان جروس، قال: "ننتظر حيثيات الحكم وهو حكم نهائي عبارة عن رواتب ومكافآت الفوز بالكونفدرالية والمباريات، موضحا أن باتشيكو حصل على حكم بقيمة مليون و700 ألف دولار مستحقاته المتأخرة وحاولنا جدولة المستحقات الرياضية، ولكن لدينا فرصة لو استطعنا سداد المبلغ دفعة واحدة سيتم حل الأزمة قبل توقيع عقوبة على النادي".