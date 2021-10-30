مؤشرات انتخابات سموحة.. وليد عرفات رئيسا وعمر الغنيمى نائبا

القاهرة - سامية سيد - لم تصدر اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة بيانها الرسمي حتى الآن، لكن المؤشرات تؤكد فوز وليد غرفات بمنصب الرئاسة وعمر الغنيمي على مقعد النائب.

كما تشير المؤشرات الأولية إلى فوز كل من أحمد عجلان ورامى فتح الله وأشرف مختار وأحمد رجب عادل على مقاعد فوق السن، وو ماهى نور تحت السن.

وحسب بعض الأرقام المسربة من اللجنة التي تشرف على الانتخابات فإن وليد عرفات يقترب من حسم مقعد الرئاسة بفارق كبير عن محمد مجاهد وفرج عامر.

وشهدت انتخابات النادي السكندري اعتراضات من جانب المشاركين في العملية الانتخابية احتجاجا على سير الانتخابات. وبدأت الجمعية العمومية في فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة منذ اربع ساعات بعد إغلاق الصناديق على أن تعلن النتيجة خلال ساعات.

وتوافد الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً العديد من الأعضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة.