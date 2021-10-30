شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 10 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 / 10 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع الاتحاد السكندرى مع فيوتشر على ستاد الإسكندرية ومباراة إنبى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في إفتتاح منافسات الجولة الثانية للمسابقة .

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز فيوتشر على فاركو بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة خوض لقاءات الدوري بروح قتالية مثلما ظهر على أداؤهم في مباراة سموحة بالجولة الأولى للمسابقة حيث تمكن الفريق من قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول لتعادل بأربعة أهداف لكل فريق مشدداً على المدافعين ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الساذجة التي كلفت الفريق أربعة أهداف في أول مباراة.

موعد مباراة انبى والمقاولون العرب

تقام مباراة إنبى والمقاولون العرب في تمام الثامنة مساء السبت على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الشرقية للدخان بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بالبحث عن أول ثلاثة نقاط لهم في المسابقة لتدشين إنطلاقة تصحح الأوضاع بعد الخسارة من الزمالك في أول ظهور من المسابقة محذراً من خطورة إستمرار الفرص السهلة أمام المرمى وغياب التركيز الدفاعى .

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.