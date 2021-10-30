شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر: المصري البورسعيدى يملك أفضل حراس المرمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسن نصر، مدرب حراس النادي المصري البورسعيدي، الحارس التاريخي للفريق، بمستوى حراس الفريق هذا الموسم، موضحا أن المصري يملك أفضل الحراس في مصر هذا الموسم.

وأكد نصر في تصريحات لليوم السابع أن المستوى الذي يقدمه حراس الفريق في التدريبات يبشر بمنافسة قوية في ظل تقارب المستوى وتشابه الدوافع لجميع اللاعبين، موضحا أن وجود عصام ثروت وأحمد مسعود ومحمد شحاتة يمنح الجهاز الفني طمأنينة كبيرة على الصعيد المحلي والأفريقي.

وشدد مدرب حراس المصري على موهبة الثنائي إيهاب العايدي والصاعد محمد حمدي مواليد 2003 وتم ضمهما للقائمة المحلية هذا الموسم، مثمنا التزام الثنائي بتحقيق حلمهما بعد التصعيد للفريق الأول.

وخاض فريق المصري البورسعيدى مرانه الجماعي، اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

ورفض معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة بعد التعادل مع غزل المحلة أمس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب أستغلال تمريرة زميلة عبده يحيى و الانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة، وتسكن الشباك بينما أحراز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49.