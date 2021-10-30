شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة البنك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمباراته ضد البنك الأهلي غدا الأحد على استاد "الأهلي والسلام" في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، قبل دخول معسكر مغلق عقب نهاية المران الختامي اليوم، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية بعد الفوز برباعية على الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية.

ويعكف موسيماني والجهاز المعاون للأهلي على دراسة فريق البنك الأهلي ومعرفة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس وأهم اللاعبين في صفوفه، قبل تحديد خطة المباراة التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة الغد، حيث ينوي موسيماني إجراء بعض التعديلات عن خطة المباراة التي لعب بها مواجهة الإسماعيلي، لاسيما مع غياب المالي اليو ديانج بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الدراويش.

على صعيد متصل، اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بقوة من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها غداً ، الأحد، في الدوري الممتاز ، واستجاب الشناوي بشكل كبير للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه منذ فترة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يشارك الشناوي في التدريبات الجماعية بالأهلي عقب مباراة البنك ليكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

وبدأ محمد الشناوي مؤخراً تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة، وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى الثلاثاء الماضي بعد إصابته ، ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.