شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السكة الحديد يقبل استقالة أمير عزمى مجاهد وتعيين جمعة مشهور خلفا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى السكة الحديد تعيين جمعة مشهور، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلفا للمدير الفنى السابق أمير عزمى مجاهد، الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام شواكيش الترسانة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت، أمس الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة فى مجموعة القاهرة بدورى الدرجة الثانية.

وقال المركز الإعلامى لنادى السكة الحديد، إنه تم تعيين جمعة مشهور، مديراً فنياً للفريق فور قبول استقالة أمير عزمى مجاهد.





فيما قال أمير، عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "شكرا ليكم جميعا وبالتوفيق ليكم الفترة القادمة".

وكان أمير عزمى مجاهد، المدير الفنى السابق لفريق السكة الحديد، صرح بأن حكم مباراة فريقه أمام الترسانة، أحمد حمدى، أهدى الفوز للترسانة بعد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة – من وجهة نظره- فى اللقاء الذى انتهى بفوز الشواكيش 2 / 0 .

وتابع أمير عزمى لـ " الخليج 365" أهدى فيديو ضربة الجزاء المحتسبة لصالح الترسانة، إلى رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح، وأنها ضربة جزاء غير صحيحة على الإطلاق.

وواصل فريق زد تصدره لترتيب مجموعة القاهرة فى دورى الدرجة الثانية 2021-2022 رغم تعادله مع ضيفه بلبيس بهدف لمثله وتوقف انتصاراته، فى مباراة قادها أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق، بسبب غياب المدير الفنى إسماعيل يوسف المصاب بفيروس كورونا.