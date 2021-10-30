شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار بيرسي تاو في المشاركة الأساسية أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، ينوي استمرار الدفع بمواطنه بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد البنك الأهلي والتي ستجمعهما يوم الأحد المقبل على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد المصدر أن موسيماني يرغب في استمرار الدفع ببيرسي تاو في مباراة البنك الأهلي كمكافأة للاعب ولسرعة تأقلمه على الأجواء بالدوري المصري ولأهميته في تشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد البنك الأهلي.

وتألق بيرسي تاو في أول ظهور له مع الأهلي بعدما نجح في إحراز هدفين في المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي بخلاف حصوله هلى رجل مباراة الدراويش بفضل المستوى الذي قدمه في المباراة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو لاعب الفريق من أجل التحدث معه بشأن النصائح والتعليمات بعد أول مشاركة للاعب مع الفريق بشكل رسمي.

وتحدث موسيماني مع بيرسي تاو عن ضرورة الحفاظ على مستواه الذي ظهر به خلال مباراة الإسماعيلي ، وطالبه بأن يواصل العمل والاجتهاد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب.

وشارك بيرسي تاو للمرة الأولى مع الأهلي بشكل رسمي في مباراة الإسماعيلي أمس الأول ، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.