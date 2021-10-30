مؤشرات أولية.. وليد عرفات يقترب من رئاسة سموحة على حساب فرج عامر

القاهرة - سامية سيد - تشير المؤشرات الأولية في انتخابات نادي سموحة إلى فوز المرشح على الرئاسة وليد عرفات بمقعد الرئاسة على حساب فرج عامر رئيس النادي السابق، وحسب بعض الأرقام التى رصدت من اللجنة التى تشرف على الانتخابات، فإن وليد عرفات يقترب من حسم مقعد الرئاسة عن فرج عامر.

وشهدت انتخابات النادي السكندري اعتراضات من جانب المشاركين في العملية الانتخابية احتجاجا على سير الانتخابات، وبدأت الجمعية العمومية في فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة منذ أربع ساعات بعد إغلاق الصناديق على أن تعلن النتيجة خلال ساعات.

وتوافد اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً العديد من الأعضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة.