شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم يكشف موقف قضايا الزمالك بالفيفا ويؤكد: مطالبون بسداد 17.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي وصله حكم منذ ساعة من الفيفا بشأن قضية خالد بوطيب، تفيد بتوقيع غرامة جديدة على النادي.

وقال أدهم في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "ملف القضايا صعب للغاية، واللجنة الحالية دخلت الزمالك يوم 23 مايو الماضي وكان يوجد وضع صعب وتعاملنا معه والغرامات على النادي وصلت قيمتها 17.5 مليون دولار، كاشفا موقف القضايا المقامة على النادي في الفيفا بالتفصيل.

وتابع أدهم أن كريستيان طالب بالحصول على 662 ألف يورو، واتشمبونج طالب بمستحقاته البالغة مليون دولار، وباتشيكو يطالبنا بسداد مليون و700 ألف يورو، وهناك حكم لصالح الأكاديمية الكاميرونية بسبب أزمة حسام أشرف ومطالبة بقيمة 4 ملايين يورو، بينما يطلب نادي ماريتيمو الحصول على مليون يورو، وهناك معروف يوسف ومطالبة بـ15 مليون جنيه.

واستطرد: "سبورتنج لشبونة يطالبنا بسداد 910 آلاف دولار، وخالد بوطيب طالب بـ3 ملايين و400 ألف يورو، وكذلك جوزيه بيدرو ومارتن دي كوستا مساعدين باتشيكو وطلبا الحصول على 320 ألف يورو، إضافة إلى نادي الدفاع الحسني المغربي ومطالبة بـ30 ألف يورو، بخلاف مستحقات حمدي النقاز ومطالبته بمليون و300 ألف دولار.

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك: "تعاملنا في قضية اتشمبونج وحسام أشرف وباتشيكو والنقاز والدفاع الحسني وسددنا للدفاع الحسني ومساعدي باتشيكو وحسام أشرف، بينما النقاز تنازل عن قضيته بعد العودة للزمالك".

وأردف: "يتبقى الحكم لماريتيمو وخالد بوطيب وسبورتنج لشبونة وباتشيكو، بينما معروف يوسف اتفقنا معه على تسوية الأمر معه وخلال أسبوع سنسوي الأزمة معه بشكل ودي"، مشيرا إلى أن الحكم لصالح بوطيب أن له مستحقات 180 ألف يورو متأخرة وتعويض بقيمة 2.5 مليون يورو بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وأضاف: "الزمالك سبق ووكل أفضل محامٍ في التعامل مع القضايا المرفوعة في الفيفا ويدعى كريستو، ولكن رفض التعامل مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية على ما علمت أو الخلاف على مستحقات مالية".