الزمالك يسرد تفاصيل 11 قضية مع لاعبين ومدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
سرد عمرو أدهم عضو إدارة نادي الزمالك تفاصيل 11 قضية للزمالك تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، والبعض منها قائم حتى الآن، فيما تم تسوية البعض الآخر.
وقال أدهم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "مجموع القضايا التي دخل فيها الزمالك خلال الفترة الماضية، كان يصل إلى 17.5 مليون دولار".
وتابع: "تم انهاء الأمور مع الجهاز المعاون لجروس، وشيخ بو زيان، واشيمبونج، والدفاع الحسني الجديدي، حمدي النقاز".
وأضاف: "يتبقى لنا مارتيميو مليون يورو، وخالد بوطيب، وسبورتينج لشبونة وباتشيكو، وتم عمل اتفاق تسوية مع معروف يوسف".
ورصد عمرو أدهم 11 قضية كما يلي:
كريستيان جروس قضيته 9 مارس 2019
المطالبة بـ662 ألف يورو
اشيمبونج في المحكمة الرياضية 24 يناير 2020
المطالبة 1.2 مليون دولار
باتشيكو شكوى في فيفا 19 إبريل 2021
المطالبة بـ1.7 مليون يورو
حسام أشرف قضية في فيفا
مطالبة بـ4 مليون يورو
ماريتيمو البرتغالي 20 يوليو 2020
مطالبة بمليون يورو
معروف يوسف 28 فبراير 2021
مطالبة بـ15 مليون جنيه
سبورتينج لشبونة 16 مارس 2017
مطالبة بـ910 ألف دولار
خالد بوطيب 8 يناير 2021
مطالبة بـ3.4 مليون يورو
خوسيه بيدرو ومارتن دا كوستا مساعدا باتشيكو 19 إبريل 2021
مطالبة بـ320 ألف يورو
الدفاع الحسني في 13 أكتوبر 2020
مطالبة بـ30 ألف يورو
حمدي النقاز في 2 ديسمبر 2019
مطالبة بـ1.3 مليون دولار