الزمالك يسرد تفاصيل 11 قضية مع لاعبين ومدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

سرد عمرو أدهم عضو إدارة نادي الزمالك تفاصيل 11 قضية للزمالك تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، والبعض منها قائم حتى الآن، فيما تم تسوية البعض الآخر.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "مجموع القضايا التي دخل فيها الزمالك خلال الفترة الماضية، كان يصل إلى 17.5 مليون دولار".

وتابع: "تم انهاء الأمور مع الجهاز المعاون لجروس، وشيخ بو زيان، واشيمبونج، والدفاع الحسني الجديدي، حمدي النقاز".

وأضاف: "يتبقى لنا مارتيميو مليون يورو، وخالد بوطيب، وسبورتينج لشبونة وباتشيكو، وتم عمل اتفاق تسوية مع معروف يوسف".

ورصد عمرو أدهم 11 قضية كما يلي:

كريستيان جروس قضيته 9 مارس 2019

المطالبة بـ662 ألف يورو

اشيمبونج في المحكمة الرياضية 24 يناير 2020

المطالبة 1.2 مليون دولار

باتشيكو شكوى في فيفا 19 إبريل 2021

المطالبة بـ1.7 مليون يورو

حسام أشرف قضية في فيفا

مطالبة بـ4 مليون يورو

ماريتيمو البرتغالي 20 يوليو 2020

مطالبة بمليون يورو

معروف يوسف 28 فبراير 2021

مطالبة بـ15 مليون جنيه

سبورتينج لشبونة 16 مارس 2017

مطالبة بـ910 ألف دولار

خالد بوطيب 8 يناير 2021

مطالبة بـ3.4 مليون يورو

خوسيه بيدرو ومارتن دا كوستا مساعدا باتشيكو 19 إبريل 2021

مطالبة بـ320 ألف يورو

الدفاع الحسني في 13 أكتوبر 2020

مطالبة بـ30 ألف يورو

حمدي النقاز في 2 ديسمبر 2019

مطالبة بـ1.3 مليون دولار