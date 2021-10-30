شيكابالا: نملك قائمة أفضل من الموسم الماضي.. وهدفنا تحقيق دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أن الفريق حاليا يملك قائمة أفضل من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعبون هدفهم الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"الزمالك قادر على تحقيق الدوري هذا الموسم، ونحن هذا الموسم اقوى من الموسم الماضي".

وأضاف:"عودة اوناجم ومصطفى فتحي وعمرالسعيد وسيسيه سيجعل فريقنا اقوى من الموسم الماضي".

وتابع:" اوناجم راجع من الإعارة في أعلى مستوى وهو لم يكن معانا كنا سنسعى للتعاقده معه وحاليا لا نحتاج إلى لاعبين، ومصطفى محمد لاعب كبيرة وسيكون إضافة قوية للفريق".

وأوضح، أن بطولة افريقيا هدف الزمالك هذا الموسم وسنعمل على تحقيق ذلك من أجل جماهير القلعة البيضاء.