تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري الجزائري «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021 في الجولة الثانية.

شهدت أجندة مباريات الجولة الثانية في الدوري الجزائري اليوم الجمعة 29 اكتوبر 2021، سبعة مباريات، نجحت 4 أندية في تحقيق الفوز، بينما سيطر التعادل على 3، وتم تسجيل 10 اهداف.

واصبح فريق اتحاد بسكرة الوحيد الذي حقق الانتصار في أول مباراتين بالدوري الجزائري 2021/2022 حتى الآن، بعد فوزه اليوم على شبيبة الساورة بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن نصر حسين داي.

ويمتلك فريق نصر حسين داي في رصيده 4 نقاط، فبعد أن تعادل في الجولة الأولى، نجح في الفوز على هلال شلغوم العيد بهدفٍ دون رد ضمن الجولة الثانية.

وتقاسم وفاق سطيف وشبيبة القبائل نقاط مواجهتهما اليوم ضمن الجولة الثانية بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، كما هو الحال بالنسبة لمباراة مولودية الجزائر ونجم مفرة.

وتفادى حامل اللقب شباب بلوزداد الخسارة النادي الرياضي القسنطيني اليوم، ونجح في خطف التعادل بفضل هدف خير الدين مرزوقي قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

الجدير الذكر أن هناك 8 أندية تمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ستقام يوم 2 نوفمبر المقبل، بسبب ارتباطات الأندية المشاركة في دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية بخوض الأدوار التمهيدية خلال الأيام القليلة الماضية.

جدول ترتيب الدوري الجزائري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الثانية

1- اتحاد بسكرة – 6 نقاط – لعب 2.

2- نصر حسين داي – 4 نقاط – لعب 2.

3- سريع غليزان – 3 نقاط – لعب مباراة واحدة.

4- مولودية وهران – 3 نقاط – لعب مباراة واحدة.

5- نادي بارادو – 3 نقاط – لعب مباراة واحدة.

6- أولمبي المدية – 3 نقاط – لعب مباراة واحدة.

7- وداد تلمسان – 3 نقاط – لعب 2.

8- اتحاد الجزائر – نقطة واحدة – لعب مباراة واحدة.

9- شباب بلوزداد – نقطة واحدة – لعب مباراة واحدة.

10- مولودية الجزائر – نقطة واحدة – لعب مباراة واحدة.

11- شبيبة القبائل – نقطة واحدة – لعب مباراة واحدة.

12- وفاق سطيف – نقطة واحدة – لعب مباراة واحدة.

13- النادي الرياضي القسنطيني – نقطة واحدة – لعب 2.

14- نجم مفرة – نقطة واحدة – لعب 2.

15- شبيبة الساورة – 0 نقاط – لعب مباراة واحدة.

16- هلال شلغوم العيد – 0 نقاط – لعب مباراة واحدة.

17- جميعة أولمبي الشلف – 0 نقاط – لعب 2.

18- أمل الأربعاء – 0 نقاط – لعب مباراة واحدة.