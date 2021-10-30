شركة تيمبو سبورت تُحدد سعر قميص الزمالك الجديد

حددت شركة تيمبو سبورت سعر قميص الزمالك الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2022/2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة.

واتفقت شركة تيمبو سبورت للملابس الرياضية (Tempo Sport) مع مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على طرح قميص الفريق الأول في الأسبوع بمبلغ يتجاوز الـ 300 جنيهًا.

وينص العقد المُبرم بين الزمالك وتيمبو سبورت على ذهاب النسبة الأكبر من عائدات بيع القمصان إلى خزينة النادي، مقابل حق رعاية مدته 3 سنوات قادمة.

وتمت صفقة تيمبو والزمالك فور ترشح الفريق إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي، بعد الفوز العريض على توسكر الكيني بستة أهداف دون رد في إياب دور ال32.

ما هو سعر قميص الزمالك مع تيمبو سبورت؟

كشف رئيس شركة تيمبو سبورت النمساوية في منطقة الشرق الأوسط «سيف الأسيوطي» عن سعادته الكبيرة خلال المؤتمر الصحفي بالتعاقد مع الزمالك، قبل أن يحدد لوسائل الإعلام والجمهور سعر القميص.

وقال سيف الأسيوطي «تيمبو لن تقدم تصميم الملابس للفريق الأول لكرة القدم فقط، بل ستقوم كذلك بتقديم تصميم خاص إلى فرق الألعاب الجماعية وقطاع الناشئين في النادي».

وأضاف «نقدم العديد من الامتيازات الأخرى بعد التعاقد مع نادي الزمالك، والعقد الذي وقعناه يشمل حصول نادي الزمالك على نسبة عالية من عائد المبيعات».

وعن موعد طرح قميص الزمالك الجديد للجمهور وسعره، أكد سيف الأسيوطي «موعد طرح القميص سيكون بعد 3 أسابيع من الآن، مع منتصف نوفمبر».

وختم «سيكون القميص الجديد متاحًا للجمهور نظير 390 جنيهًا للقميص. أشكر جمهور الزمالك على الدعم، ونعده بكل ما يليق بالقلعة البيضاء».